Предприниматели хотят инвестировать в освобожденные от оккупации территории

Предпринимателям, работающим в Карабахе, могут быть предоставлены дополнительные привилегии

В настоящее время поступают обращения от предпринимателей по поводу инвестирования на освобожденных от оккупации территориях. Так, поступило около 80 обращений.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, такие обращения поступают и из-за рубежа: "Но это возможно только после того, как освобожденные от оккупации территории будут очищены от мин. Предпринимателям, работающим в Карабахе, могут быть предоставлены дополнительные привилегии. Это является предметом обсуждения в рамках социально-экономической концепции восстановления освобожденных территорий".