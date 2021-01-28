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Предприниматели хотят инвестировать в освобожденные от оккупации территории

Предприниматели хотят инвестировать в освобожденные от оккупации территории Предпринимателям, работающим в Карабахе, могут быть предоставлены дополнительные привилегии
Бизнес
28 января 2021 г. 13:19
Предприниматели хотят инвестировать в освобожденные от оккупации территории

В настоящее время поступают обращения от предпринимателей по поводу инвестирования на освобожденных от оккупации территориях. Так, поступило около 80 обращений.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, такие обращения поступают и из-за рубежа: "Но это возможно только после того, как освобожденные от оккупации территории будут очищены от мин. Предпринимателям, работающим в Карабахе, могут быть предоставлены дополнительные привилегии. Это является предметом обсуждения в рамках социально-экономической концепции восстановления освобожденных территорий".

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Версия на английском языке Entrepreneurs eye investing in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Sahibkarlar işğaldan azad edilmiş ərazilərə investisiya yatırmaq istəyirlər

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