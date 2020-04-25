Микаил Джаббаров: Предприниматели должны применять новые правила поведения

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Невозможно точно определить, сколько будет длиться пандемия коронавируса (COVID-19) в Азербайджане. Это зависит от того, насколько люди соблюдают установленные правила карантина.

Как сообщает Report, об этом на брифинге для журналистов сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, предприниматели должны понимать, применять новые правила поведения: "Соблюдение личной гигиены и социальной дистанции являются решающим фактором. Шаги по поддержке предпринимателей были предприняты для поддержания устойчивости экономики, ее конкурентоспособности, сохранения рабочих мест и занятости".

М.Джаббаров также отметил, что стабильность доходов зависит от адаптации к новым экономическим реалиям: "Предотвращение вируса - долг каждого гражданина. Меры поддержки государства - не единственный инструмент в борьбе с вирусом. Предприниматель также должен внести свой вклад в это дело. Каждый из нас должен понимать, что эта борьба – общее дело".