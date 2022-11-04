Азербайджанские предприниматели принимают участие на международном бизнес-форуме в Турции

Делегация Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики приняла участие в 19-й выставке MÜSİAD EXPO и 26-м Международном бизнес-форуме (IBF) в Стамбуле.

Делегация Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики приняла участие в 19-й выставке MÜSİAD EXPO и 26-м Международном бизнес-форуме (IBF) в Стамбуле.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, в выставочном центре TÜYAP в рамках программы поддержки KOBİA свои продукты и услуги представляют 13 субъектов предпринимательства.

На стенде агентства представлены продукты питания, образовательные, строительные, логистические и брокерские услуги, промышленная продукция, современные решения для сельского хозяйства, картины, выполненные по специальной технологии на шелке. Также на стенде Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) предоставляет информацию об инвестиционных и экспортных возможностях Азербайджана, поддержке и услугах в этой сфере.