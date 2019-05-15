Предприниматели Азербайджана получили льготные кредиты в размере 2,3 млрд манатов

"Для развития частного сектора в Азербайджане предприняты серьезные шаги".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов в рамках проходящего в Баку диалога "государство-частный сектор" на тему Целей устойчивого развития.

По его словам, по инициативе президента страны, количество необходимых для начала бизнеса разрешений сократилось почти в 4 раза - с 330 до 86.

Замминистра также отметил, что в Азербайджане проделана большая работа в налогово-таможенной сфере: "Например, на таможне применяется система электронного декларирования, система пропуска "Зеленый коридор", что значительно экономит время предпринимателей".

В Азербайджане также поощряется экспорт, и ряд товаров выводится на зарубежные рынки под брендом Made in Azerbaijan, добавил Мамедов.

Кроме того, Фонд развития предпринимательства выдал льготных кредитов на сумму 2,3 млрд манатов на инвестиционные проекты общей стоимостью 5,5 млрд манатов.