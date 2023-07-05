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Предприниматели Азербайджана и Египта обсудили углубление партнерства

Предприниматели Азербайджана и Египта обсудили углубление партнерства В Каире состоялась встреча бизнес-кругов Египта и Азербайджана, организованная совместно Агентством по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Главным управлением по инвестициям и свободным зонам Египта (GAFI).
Бизнес
5 июля 2023 г. 15:17
Предприниматели Азербайджана и Египта обсудили углубление партнерства

В Каире состоялась встреча бизнес-кругов Азербайджана и Египта, организованная совместно Агентством по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Главным управлением по инвестициям и свободным зонам Египта (GAFI).

Как сообщает Report со ссылкой на AZPROMO, в мероприятии приняли участие представители компаний обеих стран, действующих в сфере промышленности, пищевой, фармацевтической, строительной и других отраслях.

Выступивший на встрече посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов выразил уверенность в том, что партнерство между странами, основанное на общих политических и экономических интересах, будет развиваться.

Президент GAFI Хоссам Хейба отметил важность расширения прямых контактов между бизнес-кругами и участия частного сектора в инициативах обеих стран в целях эффективного использования двусторонних деловых и инвестиционных возможностей. Азербайджанские бизнесмены приглашены для деятельности в Египте.

В рамках мероприятия между AZPROMO и GAFI был подписан Меморандум о взаимопонимании по исполнительной программе в области поощрения инвестиций на 2023-2025 годы, с презентациями выступили представители GAFI, Алятской свободной экономической зоны (AFEZ) и экономической зоны Суэцкого канала (SCZONE).

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Версия на английском языке ФотоEntrepreneurs of Azerbaijan and Egypt mull deepening partnership
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Misir sahibkarlarının tərəfdaşlığının dərinləşdirilməsi müzakirə olunub

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