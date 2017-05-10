Предотвращена незаконная деятельность британской компании в Нагорном Карабахе

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Министерство экономики провело расследование в целях выявления незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана компании Grand Thronton Armenia - дочерней структуры британской Grand Thronton, подготовки ряда изданий по поощрению бизнеса и связях данной компании с армянским фондом Hayastan.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в ходе расследования выявлено, что Grand Thronton Armenia вела аудит большей части проектов фонда Hayastan, реализуемых на оккупированных территориях Азербайджана, за 2015 год.

В связи с этим представитель Grand Thronton İnternational Ltd по Азербайджану был приглашен в министерство, где был проинформирован о связах Grand Thronton Armenia и Grand Thronton France с армянским фондом Hayastan, запрете незаконной экономической и иного рода деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, противоречии этой деятельности нормам международного права и законам Азербайджана, незаконной деятельности фонда Hayastan на оккупированных территориях Азербайджана, а также отмечена необходимость расследования вопроса и предоставления информации в министерство.

В письме, адресованном компании Grand Thronton Armenia из расположенного в Лондоне центрального офиса, подчеркивается недопустимость незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, доведена до внимания жесткая реакция азербайджанской стороны, а также содержится предупреждение о необходимости строгого соблюдения дочерними компаниями обязательных требований, иначе они будут исключены из сети.