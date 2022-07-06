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Предотвращена контрабанда в Азербайджан крупной партии лекарств из Грузии

Предотвращена контрабанда в Азербайджан крупной партии лекарств из Грузии Государственный таможенный комитет (ГТК) пресек контрабанду в страну крупной партии лекарственных препаратов из Грузии.
Бизнес
6 июля 2022 г. 14:18
Предотвращена контрабанда в Азербайджан крупной партии лекарств из Грузии

Государственный таможенный комитет (ГТК) пресек контрабанду в страну крупной партии лекарственных препаратов из Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, в результате срочных и неотложных оперативных мероприятий было установлено, что контрабандный товар провозится в багажнике автомобиля марки Mercedes Benz Actros, транспортное средство было взято под контроль.

При въезде на таможенный пост "Красный мост" водитель – гражданин Азербайджана был опрошен и сообщил, что в транспортном средстве нет скрытых от таможенных органов или незадекларированных предметов.

Однако проверка стационарной рентгеновской установкой выявила в багажнике подозрительные предметы. В результате проверки были обнаружены 120 коробок сигарет Marlboro Touch и лекарственные препараты.

В целом были обнаружены 2 400 штук сигарет и большое количество лекарств 7 наименований.

По факту ведется расследование.

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