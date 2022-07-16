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Предотвращен вывоз из Азербайджана иностранной валюты в крупном размере

Предотвращен вывоз из Азербайджана иностранной валюты в крупном размере 14:42
Бизнес
16 июля 2022 г. 15:27
Предотвращен вывоз из Азербайджана иностранной валюты в крупном размере

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета (ГТК) пресекли попытку незаконного вывоза через таможенную границу страны незадекларированной иностранной валюты в крупном размере.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, во время прохождения через рентгеновский аппарат в багаже гражданина Азербайджана, следовавшего рейсом Баку-Берлин, были замечены подозрительные предметы.

В ходе дальнейшего осмотра у него было обнаружено 30 000 евро, которые не были задекларированы в устной, электронной или письменной форме.

По факту проводится расследование.

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