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Предотвращен ввоз токсичного вещества из Казахстана в Азербайджан

Предотвращен ввоз токсичного вещества из Казахстана в Азербайджан В ходе таможенного досмотра транспортного средства, доставленного из Казахстана в Азербайджан паромным судном "Профессор Гюль", было обнаружено и изъято 50,265 г ртути, скрытой от таможенного контроля.
Бизнес
11 августа 2023 г. 20:05
Предотвращен ввоз токсичного вещества из Казахстана в Азербайджан

В ходе таможенного досмотра транспортного средства, доставленного из Казахстана в Азербайджан паромным судном "Профессор Гюль", было обнаружено и изъято 50,265 г ртути, скрытой от таможенного контроля.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

По данному факту в Главном оперативно-следственном управлении ГТК было проведено расследование, возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 (контрабанда) и 240.2.1 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) Уголовного кодекса АР.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить лицо, организовавшее сбыт указанного вещества.

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