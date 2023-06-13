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​​​​​​​Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан

​​​​​​​Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан Предотвращен ввоз крупной партии наркотических средств и психотропных веществ из Ирана в Азербайджан.
Бизнес
13 июня 2023 г. 12:11
​​​​​​​Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращен ввоз крупной партии наркотических средств и психотропных веществ из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, сотрудниками Астаринского таможенного управления был проведен таможенный досмотр грузового транспортного средства, следовавшего из Ирана в Азербайджан.

При досмотре из тайника, сконструированного под деревянным полом прицепа транспортного средства, было обнаружено и изъято большое количество наркотических средств и психотропных веществ, сокрытых от таможенного контроля, а также большое количество лекарственных препаратов, оборот которых в Азербайджане запрещен.

По факту в Оперативно-следственном управлении Государственного таможенного комитета было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, задержанные привлечены к уголовной ответственности.

Расследование продолжается.

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