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Сотрудники таможни предотвратили транзит крупной партии наркотиков через Азербайджан

Сотрудники таможни предотвратили транзит крупной партии наркотиков через Азербайджан Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили транзит крупной партии наркотических средств через территорию Азербайджана.
Бизнес
3 июля 2024 г. 14:50
Сотрудники таможни предотвратили транзит крупной партии наркотиков через Азербайджан

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили транзит крупной партии наркотических средств через территорию Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

Наркотики пытались доставить в Великобританию транзитным рейсом из Пакистана. На основании информации, поступившей из отдела управления таможенными рисками ГТК, на указанном рейсе была проведена проверка грузов с использованием служебной собаки по кличке "Альфа".

В результате наркотики были найдены спрятанными в подошве 30 пар сандалий, упакованных в трех коробках. В частности контрабандисты пытались перевезти 6 356 гр. гашишной смолы, и при запаковке использовали методы, затрудняющие обнаружение при таможенном контроле.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPakistandan Azərbaycan ərazisi ilə külli miqdarda narkotikin tranzit yolla keçirilməsinin qarşısı alınıb

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