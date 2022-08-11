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Предотвращен незаконный ввоз ювелирных изделий из Грузии в Азербайджан

Предотвращен незаконный ввоз ювелирных изделий из Грузии в Азербайджан Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) пресек попытку незаконного ввоза в страну незадекларированных ювелирных изделий из серебра.
Бизнес
11 августа 2022 г. 13:55
Предотвращен незаконный ввоз ювелирных изделий из Грузии в Азербайджан

Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) пресек попытку незаконного ввоза в страну незадекларированных ювелирных изделий из серебра.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, на таможенном посту ”Красный мост" Западного территориального главного таможенного управления был устно расспрошен водитель грузового транспортного средства, прибывшего в Азербайджан из Грузии.

Водитель заявил, что в транспортном средстве нет каких-либо скрытых от таможенного контроля предметов. Однако при таможенном досмотре транспортного средства были обнаружены незадекларированные 12 четок, 3 кольца, 47 браслетов, 35 ожерелий, изготовленных из серебра.

Вес обнаруженных предметов вместе с упаковкой составил 1 400 г.

По факту проводится расследование.

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