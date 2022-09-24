Предотвращен незаконный ввоз в страну более 3 тыс. рыболовных сетей

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) выявили 3 041 незаконно ввезенную в Азербайджан рыболовную сеть.

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) выявили 3 041 незаконно ввезенную в Азербайджан рыболовную сеть.

Об этом Report сообщили в управлении по прессе и связям с общественностью ГТК.

По информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий был проверен грузовой автомобиль под номером 47 D 83510/47 D 83610, доставивший из Китая текстильный груз по адресу ООО Alclotho в нашей стране.

В ходе проверки в грузовом автомобиле были обнаружены 15 не задекларированных мешков с 3 041 рыболовной сетью, большая часть которой изъята из гражданского оборота (ввоз не разрешен), а также различные предметы одежды, не задекларированные должным образом.

По факту ведется расследование.