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Предотвращен незаконный ввоз в Азербайджан сигарет и растительных лекарственных средств

Предотвращен незаконный ввоз в Азербайджан сигарет и растительных лекарственных средств На таможенных постах "Красный Мост" и "Мазымгара" Западного территориального таможенного управления Государственного таможенного комитета были задержаны транспортные средства марок "DAF", "MAN" и "Mercedes-Benz".
Бизнес
29 августа 2022 г. 16:56
Предотвращен незаконный ввоз в Азербайджан сигарет и растительных лекарственных средств

На таможенных постах "Красный Мост" и "Мазымгара" Западного территориального таможенного управления Государственного таможенного комитета были задержаны транспортные средства марок "DAF", "MAN" и "Mercedes-Benz".

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, водители автотранспортных средств заявили, что у них нет незадекларированных или скрытых от таможенного контроля товаров.

В ходе проверки в транспортных средствах были обнаружены 400 коробок сигарет различных марок, скрытых от таможенного контроля, и 72 единицы растительных лекарственных средств в литровых упаковках.

По факту проводится расследование.

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Версия на английском языке Azerbaijan prevents cigarettes and herbal medicine smuggling 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana qanunsuz siqaret və bitki dərmanı gətirilməsinin qarşısı alınıb

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