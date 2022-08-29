Предотвращен незаконный ввоз в Азербайджан сигарет и растительных лекарственных средств

На таможенных постах "Красный Мост" и "Мазымгара" Западного территориального таможенного управления Государственного таможенного комитета были задержаны транспортные средства марок "DAF", "MAN" и "Mercedes-Benz".
Как сообщает Report со ссылкой на комитет, водители автотранспортных средств заявили, что у них нет незадекларированных или скрытых от таможенного контроля товаров.
В ходе проверки в транспортных средствах были обнаружены 400 коробок сигарет различных марок, скрытых от таможенного контроля, и 72 единицы растительных лекарственных средств в литровых упаковках.
По факту проводится расследование.