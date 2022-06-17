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Предотвращен незаконный ввоз в Азербайджан крупной партии сигарет из Грузии

Предотвращен незаконный ввоз в Азербайджан крупной партии сигарет из Грузии На основе информации, поступившей в Западное территориальное Главное таможенное управление Азербайджана, был предотвращен незаконный ввоз сигарет в страну из Грузии.
Бизнес
17 июня 2022 г. 12:47
Предотвращен незаконный ввоз в Азербайджан крупной партии сигарет из Грузии

На основе информации, поступившей в Западное территориальное Главное таможенное управление Азербайджана, был предотвращен незаконный ввоз сигарет в страну из Грузии.

Как передает Report, информацию об этом распространил Государственный таможенный комитет.

На таможенном посту "Гырмызы керпю" ("Красный мост") был задержан грузовик марки İveco.

Во время опроса водитель грузовика сообщил, что в управляемом им транспортном средстве не имеется незадекларированных или укрытых от таможенного контроля товаров и предметов.

Во время проверки в дверцах двух автомобилей марки Toyota Camry, перевозимых на грузовике, были обнаружены 10 320 штук сигарет Parliament и 21 480 штук сигарет Marlboro, укрытых от таможенного контроля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGömrük Komitəsi külli miqdarda siqaretin Gürcüstandan ölkəyə keçirilməsinin qarşısını alıb

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