Предотвращен незаконный ввоз парфюмерных масел из России в Азербайджан

На основании информации, поступившей в оперативный и следственный отдел Северного территориального главного таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК), было остановлено грузовое транспортное средство марки Volvo, котор

На основании информации, поступившей в оперативный и следственный отдел Северного территориального главного таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК), было остановлено грузовое транспортное средство марки Volvo, которым управлял гражданин России.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, в ходе осмотра транспортного средства были обнаружены незадекларированные парфюмерные изделия – 4 единицы парфюмерии, 20 литров парфюмерных масел в металлических и пластиковых контейнерах.

По факту проводится расследование.