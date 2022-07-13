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Предотвращен незаконный ввоз парфюмерных масел из России в Азербайджан

Предотвращен незаконный ввоз парфюмерных масел из России в Азербайджан На основании информации, поступившей в оперативный и следственный отдел Северного территориального главного таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК), было остановлено грузовое транспортное средство марки Volvo, котор
Бизнес
13 июля 2022 г. 12:35
Предотвращен незаконный ввоз парфюмерных масел из России в Азербайджан

На основании информации, поступившей в оперативный и следственный отдел Северного территориального главного таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК), было остановлено грузовое транспортное средство марки Volvo, которым управлял гражданин России.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, в ходе осмотра транспортного средства были обнаружены незадекларированные парфюмерные изделия – 4 единицы парфюмерии, 20 литров парфюмерных масел в металлических и пластиковых контейнерах.

По факту проводится расследование.

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