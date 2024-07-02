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Предотвращен незаконный ввоз компьютеров, планшетов и мобильных телефонов в Азербайджан

Предотвращен незаконный ввоз компьютеров, планшетов и мобильных телефонов в Азербайджан Сотрудники Главного таможенного управления воздушного транспорта предотвратили попытку незаконного ввоза в Азербайджан компьютеров, планшетов, усилителей звука и аксессуаров к мобильным телефонам различных марок.
Бизнес
2 июля 2024 г. 15:17
Предотвращен незаконный ввоз компьютеров, планшетов и мобильных телефонов в Азербайджан

Сотрудники Главного таможенного управления воздушного транспорта предотвратили попытку незаконного ввоза в Азербайджан компьютеров, планшетов, усилителей звука и аксессуаров к мобильным телефонам различных марок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В ходе таможенного осмотра было выявлено 6 планшетов Apple Ipad Pro, 26 компьютеров Apple MacBook, 15 зарядных устройств Apple, 500 мобильных телефонов различных марок, 500 экранов и 10 аккумуляторов к телефонам различных марок, 100 усилителей звука JBL GO3, которые не были задекларированы.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycana qanunsuz gətirilən kompüter, planşet və mobil telefonlar aşkarlanıb

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