Предотвращен незаконный ввоз компьютеров, планшетов и мобильных телефонов в Азербайджан

Сотрудники Главного таможенного управления воздушного транспорта предотвратили попытку незаконного ввоза в Азербайджан компьютеров, планшетов, усилителей звука и аксессуаров к мобильным телефонам различных марок.

Сотрудники Главного таможенного управления воздушного транспорта предотвратили попытку незаконного ввоза в Азербайджан компьютеров, планшетов, усилителей звука и аксессуаров к мобильным телефонам различных марок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В ходе таможенного осмотра было выявлено 6 планшетов Apple Ipad Pro, 26 компьютеров Apple MacBook, 15 зарядных устройств Apple, 500 мобильных телефонов различных марок, 500 экранов и 10 аккумуляторов к телефонам различных марок, 100 усилителей звука JBL GO3, которые не были задекларированы.

По факту проводится расследование.