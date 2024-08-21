Предотвращен незаконный ввоз большого количества товаров в Азербайджан

Сотрудниками Главного таможенного управления воздушного транспорта предотвращен незаконный ввоз различных видов товаров в Азербайджан.

Сотрудниками Главного таможенного управления воздушного транспорта предотвращен незаконный ввоз различных видов товаров в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, гражданин Азербайджана, прибывший рейсом Дубай-Баку, при выезде из таможенной зоны через "зеленый канал" был приглашен в административное здание для досмотра ручной клади и багажа.

В ходе таможенного досмотра из чемодана и рюкзака были изъяты принадлежащие ему и незадекларированные таможенным органам 2 мобильных телефона марки iPhone 15 Pro 128 GB, 3 планшета, 1 ноутбук, 4 наушника, 2 фена марки Dyson, 350 различных типов телефонных экранов и 16 флаконов духов.

По факту ведется расследование.