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Предотвращен незаконный ввоз большого количества товаров в Азербайджан

Предотвращен незаконный ввоз большого количества товаров в Азербайджан Сотрудниками Главного таможенного управления воздушного транспорта предотвращен незаконный ввоз различных видов товаров в Азербайджан.
Бизнес
21 августа 2024 г. 12:02
Предотвращен незаконный ввоз большого количества товаров в Азербайджан

Сотрудниками Главного таможенного управления воздушного транспорта предотвращен незаконный ввоз различных видов товаров в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, гражданин Азербайджана, прибывший рейсом Дубай-Баку, при выезде из таможенной зоны через "зеленый канал" был приглашен в административное здание для досмотра ручной клади и багажа.

В ходе таможенного досмотра из чемодана и рюкзака были изъяты принадлежащие ему и незадекларированные таможенным органам 2 мобильных телефона марки iPhone 15 Pro 128 GB, 3 планшета, 1 ноутбук, 4 наушника, 2 фена марки Dyson, 350 различных типов телефонных экранов и 16 флаконов духов.

По факту ведется расследование.

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