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Предотвращен незаконный сбыт медикаментов в Азербайджане

Предотвращен незаконный сбыт медикаментов в Азербайджане В Азербайджане предотвращен сбыт большого количества незаконно ввезенных медикаментов.
Бизнес
7 апреля 2022 г. 14:03
Предотвращен незаконный сбыт медикаментов в Азербайджане

В Азербайджане предотвращен сбыт большого количества незаконно ввезенных медикаментов.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК), в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Оперативно-следственного управления Западного территориально-таможенного управления ГТК, на территории города Евлах был задержан автомобиль марки Hyundai Elantra и и доставлен на Евлахский таможенный пост.

При осмотре на задних сиденьях автомобиля в двух картонных коробках были обнаружены различные лекарственные средства: 43 526 таблеток, 80 шприцев, 106 флаконов, 177 жидкостей, 588 ампул, 148 мазей, 464 крема, 135 гелей и 120 шприцевых головок.

По факту ведется расследование.

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