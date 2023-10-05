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Предотвращен незаконный перевод 750 тыс. манатов из Азербайджана за границу

Предотвращен незаконный перевод 750 тыс. манатов из Азербайджана за границу Государственная налоговая служба при Министерстве экономики предотвратила незаконный перевод 749 тыс. манатов из Азербайджана за границу.
Бизнес
5 октября 2023 г. 13:52
Предотвращен незаконный перевод 750 тыс. манатов из Азербайджана за границу

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики предотвратила незаконный перевод 749 тыс. манатов из Азербайджана за границу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на структуру.

В результате предварительного расследования установлено, что житель Баку Акберов Шахрияр Хафиз оглу в преступном сговоре с другими лицами и с предварительного согласия лиц, занимающимися предпринимательской деятельностью на территории торговых центров “Лачын” и “Садарак”, организовывал незаконный перевод денежных средств за рубеж.

Указанные лица организовали незаконные переводы из Азербайджана в Турцию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты (в Дубай) лицам, о которых ранее сообщали владельцы денег, в обмен на прибыль в размере 1,1-1,2% (в зависимости от суммы денежных средств).

Установлено, что в общей сложности подозреваемые организовали незаконный перевод денежных средств в размере 749 333 манатов из Азербайджана в зарубежные страны. Ш.Акберов был задержан 30 сентября 2023 года в качестве подозреваемого в совершении уголовного деяния, предусмотренного статьей 206-1.3 Уголовного кодекса. В тот же день решением Ясамальского районного суда города Баку в отношении Ш.Акберова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

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