Предотвращен контрабандный ввоз сигарет и Грузии в Азербайджан

В грузовом отсеке двигавшегося из Грузии в Азербайджан транспортного средства обнаружены сигареты.
Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.
Сообщается, что при проведении таможенного досмотра следующего из Грузии грузового автомобиля, на таможенном посту "Мазымгара" кинологическая служебная собака обнаружила контрабанду.
Во время осмотра в грузовом отсеке были обнаружены 300 пачек сигарет без азербайджанской акцизной маркировки, в том числе 230 пачек Marlboro touch gray и 70 пачек Parliament Night Blue.
По факту проводится расследование.