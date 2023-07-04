Предотвращен контрабандный ввоз сигарет и Грузии в Азербайджан

17:17

В грузовом отсеке двигавшегося из Грузии в Азербайджан транспортного средства обнаружены сигареты.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

Сообщается, что при проведении таможенного досмотра следующего из Грузии грузового автомобиля, на таможенном посту "Мазымгара" кинологическая служебная собака обнаружила контрабанду.

Во время осмотра в грузовом отсеке были обнаружены 300 пачек сигарет без азербайджанской акцизной маркировки, в том числе 230 пачек Marlboro touch gray и 70 пачек Parliament Night Blue.

По факту проводится расследование.