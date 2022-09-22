Предложено провести азербайджано-испанский бизнес форум

Обсуждена возможность проведения азербайджано-испанского бизнес форума.

Обсуждена возможность проведения азербайджано-испанского бизнес форума.

Как сообщает Report, это было обсуждено в ходе встречи временного поверенного в делах Испании в Азербайджане Патрисии Санчес с советником Азербайджанского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Зохрабом Гадировым.

З.Гадиров подробно проинформировал П.Санчес о созданном в стране благоприятном инвестиционном и бизнес климате, реализуемых проектах.

Напомним, что в последний раз азербайджано-испанский бизнес форум проходил в 2019 году в городе Томеллозо региона Кастилия-Ла-Манча (Castilla La Mancha) Испании.