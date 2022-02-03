Предлагается создать бизнес-совет между Азербайджаном и Венгрией

Создание бизнес-совета между Азербайджаном и Венгрией способствовало бы развитию экономических связей между двумя странами.

Создание бизнес-совета между Азербайджаном и Венгрией способствовало бы развитию экономических связей между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на 8-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией в Баку.

"Мы поставили перед собой цель расширить партнерство с группами малого и среднего бизнеса Азербайджана и Венгрии", - добавил он.