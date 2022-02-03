О нас
Report Georgia
Аудио новости

Предлагается создать бизнес-совет между Азербайджаном и Венгрией

Предлагается создать бизнес-совет между Азербайджаном и Венгрией Создание бизнес-совета между Азербайджаном и Венгрией способствовало бы развитию экономических связей между двумя странами.
Бизнес
3 февраля 2022 г. 12:12
Предлагается создать бизнес-совет между Азербайджаном и Венгрией

Создание бизнес-совета между Азербайджаном и Венгрией способствовало бы развитию экономических связей между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на 8-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией в Баку.

"Мы поставили перед собой цель расширить партнерство с группами малого и среднего бизнеса Азербайджана и Венгрии", - добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Creation of Azerbaijan-Hungary Business Council proposed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Macarıstan arasında Biznes Şurasının yaradılması təklif edilir

Самое читаемое

Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
28 января 2022 г. 10:08
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
28 января 2022 г. 00:01
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
2 февраля 2022 г. 12:00
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
28 января 2022 г. 02:50
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
27 января 2022 г. 13:46
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
30 января 2022 г. 16:50
В Азербайджане стремительно распространяется омикрон-штамм 
В Азербайджане стремительно распространяется "омикрон"-штамм 
27 января 2022 г. 12:59
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
2 февраля 2022 г. 15:40
Президент Ильхам Алиев выступил на молодежном форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на молодежном форуме
3 февраля 2022 г. 01:00
Фарид Новрузи: В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир
Фарид Новрузи: "В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир"
30 января 2022 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi