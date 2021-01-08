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Предлагается создать азербайджано-украинский деловой совет

Предлагается создать азербайджано-украинский деловой совет Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с послом Украины в Азербайджане Владиславом Каневским
Бизнес
8 января 2021 г. 13:07
Предлагается создать азербайджано-украинский деловой совет

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с послом Украины в Азербайджане Владиславом Каневским.

Об этом Report сообщили в министерстве.

На встрече подчеркнут высокий уровень связей между странами, отмечено, что развитию сотрудничества уделяется особое внимание, успешно развиваются связи в различных сферах экономики.

Говоря об экономических связях между двумя странами, М. Джаббаров отметил, что договоренности, достигнутые в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан в декабре 2019 года и 12-го заседания Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в январе прошлого года, еще больше повысили активность в экономической сфере.

Подчеркнув, что Азербайджан выступает за создание новых механизмов, которые могли бы дать толчок отношениям в экономической сфере, с этой целью Джаббаров предложил создать в рамках Межправительственной комиссии рабочую группу по экономическому сотрудничеству и азербайджано-украинский деловой совет.

В.Каневский поделился мнением о развитии торгово-экономических связей, отметил заинтересованность своей страны в партнерстве с Азербайджаном по ряду направлений, в том числе в сфере приватизации, в участии украинских компаний в проектах по восстановлению освобожденных территорий.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Ukrayna İşgüzar Şurasının yaradılması təklif olunur

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