Предлагается создание совместного инвестиционного фонда стран ССТГ

Азербайджан расширил торговлю со странами-членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет, ССТГ), увеличив товарооборот на 29% в 2018 году и 32% в январе-июле этого года.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Шахин Мустафаев заявил на встрече с генсеком Тюркского совета Багдадом Амреевым.

Министр отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и странами-членами СНГ, развитие сотрудничества в различных областях. Он сообщил, что в столице Казахстана Нур-Султане будет открыт Азербайджанский торговый дом.

Багдад Амреев рассказал, что ССТГ является важной платформой для расширения сотрудничества между странами-членами, и подчеркнул активное участие Азербайджана в этой организации.

На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы экономического сотрудничества в рамках Совета, создание Торгово-промышленной палаты, Совместного инвестиционного фонда, VII саммит ССТГ, который состоится в Азербайджане в октябре 2019 года, и вопросы организации бизнес-форума в рамках мероприятия.