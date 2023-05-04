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Предлагается расширить полномочия Госкомитета по архитектуре и градостроительству

Предлагается расширить полномочия Госкомитета по архитектуре и градостроительству Государственный комитет по архитектуре и градостроительству должен обладать полномочиями по выдаче разрешений на строительство и решению всех проблем в этой области.
Бизнес
4 мая 2023 г. 14:20
Предлагается расширить полномочия Госкомитета по архитектуре и градостроительству

Государственный комитет по архитектуре и градостроительству должен обладать полномочиями по выдаче разрешений на строительство и решению всех проблем в этой области.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В Баку и регионах страны наблюдается частая картина, что после начала строительства, разрешение на которое выдано Комитетом по градостроительству и архитектуре, приходят чиновники из разных инстанций и требуют показать документ на стройку. Но наличие разрешения на строительство их не удовлетворяет, и они требуют предъявить другие бумаги из каких-то еще инстанций", - сказал Р.Гулиев.

Депутат напомнил о требованиях законодательства: "В законе написано, что в отношении частных жилых домов (не выше 12 метров) должен применяться не разрешительный, а уведомительный порядок. Но эти люди с папками все-равно приходят с требованием показать разрешение на строительство".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Arxitektura və Şəhərsalma Komitəsinin səlahiyyətlərinin artırılması təklif olunur

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