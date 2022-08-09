Правительству представлен проект Национальной экспортной стратегии

Азербайджанское агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) разработало и представило правительству проект Национальной экспортной стратегии.

Азербайджанское агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) разработало и представило правительству проект Национальной экспортной стратегии.

Об этом Report заявил глава учреждения Юсиф Абдуллаев.

"Мы ожидаем, что стратегия будет утверждена в ближайшее время. В документе отражены новые страны и новые направления экспорта. Расширение географии экспорта - один из важнейших вопросов для нас. Расширение экспорта как сельскохозяйственной, так и промышленной продукции также является одним из приоритетов стратегии. Экспорт услуг также включен в стратегию. Мы преследуем цель увеличить годовую стоимость ненефтяного экспорта до 5 млрд долларов США к 2026 году", - сказал Абдуллаев.