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Правительству представлен проект Национальной экспортной стратегии

Правительству представлен проект Национальной экспортной стратегии Азербайджанское агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) разработало и представило правительству проект Национальной экспортной стратегии.
Бизнес
9 августа 2022 г. 16:29
Правительству представлен проект Национальной экспортной стратегии

Азербайджанское агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) разработало и представило правительству проект Национальной экспортной стратегии.

Об этом Report заявил глава учреждения Юсиф Абдуллаев.

"Мы ожидаем, что стратегия будет утверждена в ближайшее время. В документе отражены новые страны и новые направления экспорта. Расширение географии экспорта - один из важнейших вопросов для нас. Расширение экспорта как сельскохозяйственной, так и промышленной продукции также является одним из приоритетов стратегии. Экспорт услуг также включен в стратегию. Мы преследуем цель увеличить годовую стоимость ненефтяного экспорта до 5 млрд долларов США к 2026 году", - сказал Абдуллаев.

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Версия на азербайджанском языке Milli İxrac Strategiyasının layihəsi hökumətə təqdim edilib

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