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Правительство приняло меры по удержанию роста цен на сливочное масло

Правительство приняло меры по удержанию роста цен на сливочное масло Льготы на импорт в Азербайджан сливочного масла и его компонентов продлены еще на два года.
Бизнес
17 декабря 2021 г. 13:47
Правительство приняло меры по удержанию роста цен на сливочное масло

Льготы на импорт в Азербайджан сливочного масла и его компонентов продлены еще на два года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал решение о внесении изменений в ”Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных и экспортных таможенных пошлин".

Срок действия льгот будет продлен с конца этого года до конца 2023 года. На указанные товары применяются импортные таможенные пошлины в размере 5%. Ранее на ввоз продукции применялась импортная таможенная пошлина в размере 15%.

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