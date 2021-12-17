Правительство приняло меры по удержанию роста цен на сливочное масло

Льготы на импорт в Азербайджан сливочного масла и его компонентов продлены еще на два года.

Льготы на импорт в Азербайджан сливочного масла и его компонентов продлены еще на два года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал решение о внесении изменений в ”Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных и экспортных таможенных пошлин".

Срок действия льгот будет продлен с конца этого года до конца 2023 года. На указанные товары применяются импортные таможенные пошлины в размере 5%. Ранее на ввоз продукции применялась импортная таможенная пошлина в размере 15%.