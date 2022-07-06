Правительство Грузии выставит на продажу 14 санаториев, расположенных на курорте Цхалтубо.
Как сообщает грузинское бюро Report, общая стоимость объектов составляет 50 миллионов лари (около 16 миллионов долларов США).
В рамках правительственного проекта "Новая жизнь Цхалтубо" планируется восстановление курорта, на эти работы будут направлены инвестиции в размере 500 миллионов лари (около 166 миллионов долларов США). Цель проекта - превратить Цхалтубо в современный бальнеологический курорт мирового уровня.
При советской власти в Цхалтубо было построено 19 санаториев и пансионатов. После распада СССР в 1991 году санаторно-курортная база не использовалась, а большую часть корпусов заняли беженцы из Абхазии.