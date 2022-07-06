О нас

Правительство Грузии выставит на продажу 14 санаториев

Правительство Грузии выставит на продажу 14 санаториев Правительство Грузии выставит на продажу 14 санаториев, расположенных на курорте Цхалтубо.
Бизнес
6 июля 2022 г. 18:37
Правительство Грузии выставит на продажу 14 санаториев

Правительство Грузии выставит на продажу 14 санаториев, расположенных на курорте Цхалтубо.

Как сообщает грузинское бюро Report, общая стоимость объектов составляет 50 миллионов лари (около 16 миллионов долларов США).

В рамках правительственного проекта "Новая жизнь Цхалтубо" планируется восстановление курорта, на эти работы будут направлены инвестиции в размере 500 миллионов лари (около 166 миллионов долларов США). Цель проекта - превратить Цхалтубо в современный бальнеологический курорт мирового уровня.

При советской власти в Цхалтубо было построено 19 санаториев и пансионатов. После распада СССР в 1991 году санаторно-курортная база не использовалась, а большую часть корпусов заняли беженцы из Абхазии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda 10-dan çox sanatoriya satışa çıxarılır

Экслюзивные новости

В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
6 июля 2022 г. 16:04
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
5 июля 2022 г. 16:09
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
4 июля 2022 г. 15:50
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
4 июля 2022 г. 13:49
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
4 июля 2022 г. 10:46
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
2 июля 2022 г. 16:28
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
2 июля 2022 г. 15:11
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
1 июля 2022 г. 17:02
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi