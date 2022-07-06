Правительство Грузии выставит на продажу 14 санаториев

Правительство Грузии выставит на продажу 14 санаториев, расположенных на курорте Цхалтубо.

Правительство Грузии выставит на продажу 14 санаториев, расположенных на курорте Цхалтубо.

Как сообщает грузинское бюро Report, общая стоимость объектов составляет 50 миллионов лари (около 16 миллионов долларов США).

В рамках правительственного проекта "Новая жизнь Цхалтубо" планируется восстановление курорта, на эти работы будут направлены инвестиции в размере 500 миллионов лари (около 166 миллионов долларов США). Цель проекта - превратить Цхалтубо в современный бальнеологический курорт мирового уровня.

При советской власти в Цхалтубо было построено 19 санаториев и пансионатов. После распада СССР в 1991 году санаторно-курортная база не использовалась, а большую часть корпусов заняли беженцы из Абхазии.