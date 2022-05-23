Правительство Грузии оценило в $100 млн передаваемую ему долю в IDS Borjomi

Стоимость доли производителя минеральной воды IDS Borjomi Georgia, которую его материнская компания IDS Borjomi International планирует безвозмездно передать правительству Грузии, оценивается в 100 млн долларов.

Стоимость доли производителя минеральной воды IDS Borjomi Georgia, которую его материнская компания IDS Borjomi International планирует безвозмездно передать правительству Грузии, оценивается в 100 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"У нас была прямая коммуникация с управляющей компанией, владельцами "Боржоми". Есть предложение, что они передают государству долю, стоимость которой, грубо говоря, составляет 100 млн долларов. Заключение будет через несколько дней, это все мы утвердим на следующем заседании правительства. Так что, в оперировании "Боржоми" проблем не будет. Бренд, являющийся нашей гордостью, продолжит работу", - заявил премьер журналистам.

Консорциум "Альфа-групп", чьи бенефициары недавно подпали под западные санкции, владеет 60% IDS Borjomi International. "Альфа-групп" приобрел IDS Borjomi в 2013 году у семьи покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

IDS Borjomi Georgia 29 апреля объявила о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем. Некоторые страны отказались закупать у компании минводу по политическим причинам, возникли проблемы с доступом к банковским счетам.

Российский рынок составляет около 50% общего экспорта грузинской минеральной воды.