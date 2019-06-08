Правительство Франции готово снизить свою долю в Renault

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Французское государство готово уменьшить свою долю в автомобилестроительном концерне Renault, чтобы укрепить альянс с японским производителем автомобилей Nissan.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, который находится с визитом в Фукуоке.

Он подчеркнул, что приоритетом для Франции является укрепление альянса Renault-Nissan. Исходя из этого, по его словам, государство готово "сократить свою долю" в капитале Renault, что является предметом повторяющихся споров с Nissan.

"Это не создаст трудностей при условии, что в конечном итоге у двух крупных автопроизводителей, таких как Renault и Nissan, будет более прочный союз", - добавил министр.

В настоящий момент французское государство владеет 15,01% акций Renault, в свою очередь компания имеет 43% акций Nissan. Японский автопроизводитель владеет 15% Renault и не обладает правом голоса.

Если бы переговоры увенчались успехом, то такое совместное предприятие заняло бы третье место в мире после германского концерна Volkswagen и японской компании Toyota и обошло бы американскую General Motors.