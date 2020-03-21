СМИ: Правительство Британии намерено выкупить долю в уставном капитале авиакомпаний

Правительство Великобритании рассматривает возможность выкупа доли в уставном капитале авиакомпаний и других компаний, наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Financial Times.

По информации издания, на такой шаг кабинет министров намерен пойти из-за того, что объявленный на этой неделе правительственный план кредитных гарантий бизнесу на 330 млрд. фунтов (400 млрд. долларов США по текущему курсу) может оказаться недостаточным для спасения многих компаний от банкротства. Среди компаний, акции которых правительство может приобрести, называется British Airways, оказавшаяся, как и все остальные авиаперевозчики, в крайне сложной ситуации из-за резкого сокращения объема полетов. Планируется, что по завершении кризиса государство вновь избавится от своего участия в этих компаниях.

"Основная цель - решить проблемы компаний, которым понадобятся определенные собственные средства помимо кредитов, так как финансовая структура каждой компании имеет лимиты по размеру долга в зависимости от сферы, в которой они действуют", - приводит газета слова источника.

Источник в правительстве подтвердил газете, что такие переговоры ведутся. В то же время, по информации Financial Times, их успех пока не гарантирован в свете их крайней сложности.