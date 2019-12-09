Замминистра: Правительство Азербайджана недовольно экономическим ростом в стране

Граждане Азербайджана должны быть обеспечены достойной работой.

Как сообщает Report, об этом замминистра экономики Севиндж Гасанова заявила на презентации портала "Креативный Азербайджан" и панельных дискуссиях на тему "Творческая и культурная индустрии: новые возможности для устойчивого развития и занятости" в Баку.

По ее словам, развитие творческой индустрии постепенно найдет свое место в развитии экономики Азербайджана. В ряде секторов экономики достигнут значительный прогресс, что отмечают и эксперты, подчеркнула она.

С.Гасанова отметила, что правительство недовольно экономическим ростом в Азербайджане, и среди стоящих перед страной вызовов следует отметить ускорение экономической диверсификации и обеспечение занятости населения.

В стране существуют механизмы поддержки малых и средних предпринимателей (МСП), благодаря которым доля МСП постепенно возрастет до 70%, добавила Гасанова.

На портале "Креативный Азербайджан" будет размещена информация о мероприятиях, компаниях и частных лицах, действующих в различных секторах экономики. Целью портала является продвижение отечественной продукции под брендом "Креативный Азербайджан".