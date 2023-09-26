Правительство Азербайджана пригласило тюркских бизнесменов инвестировать в Карабах и Восточный Зангезур

Правительство Азербайджана пригласило тюркских бизнесменов ознакомиться с инвестиционными возможностями Карабаха и Восточного Зангезура.

Правительство Азербайджана пригласило тюркских бизнесменов ознакомиться с инвестиционными возможностями Карабаха и Восточного Зангезура.

Как сообщает Report, об этом министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов заявил на проходящем в Баку II Форуме агробизнеса тюркских государств.

"Освобожденные от оккупации территории, объявленные президентом Ильхамом Алиевым "зоной зеленой энергетики", имеют большой сельскохозяйственный потенциал и располагают 128 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Сейчас наша главная задача - очистить все пригодные для сельского хозяйства земли на этой территории от мин, построить устойчивую сельскохозяйственную систему, основанную на опыте и современных технологиях. Конечно, мы намерены делать это вместе с вами - бизнесменами, и поэтому я приглашаю вас ознакомиться с инвестиционными возможностями Карабаха и Восточного Зангезура", - сказал министр.