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Правительство Азербайджана пригласило тюркских бизнесменов инвестировать в Карабах и Восточный Зангезур

Правительство Азербайджана пригласило тюркских бизнесменов инвестировать в Карабах и Восточный Зангезур Правительство Азербайджана пригласило тюркских бизнесменов ознакомиться с инвестиционными возможностями Карабаха и Восточного Зангезура.
Бизнес
26 сентября 2023 г. 11:23
Правительство Азербайджана пригласило тюркских бизнесменов инвестировать в Карабах и Восточный Зангезур

Правительство Азербайджана пригласило тюркских бизнесменов ознакомиться с инвестиционными возможностями Карабаха и Восточного Зангезура.

Как сообщает Report, об этом министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов заявил на проходящем в Баку II Форуме агробизнеса тюркских государств.

"Освобожденные от оккупации территории, объявленные президентом Ильхамом Алиевым "зоной зеленой энергетики", имеют большой сельскохозяйственный потенциал и располагают 128 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Сейчас наша главная задача - очистить все пригодные для сельского хозяйства земли на этой территории от мин, построить устойчивую сельскохозяйственную систему, основанную на опыте и современных технологиях. Конечно, мы намерены делать это вместе с вами - бизнесменами, и поэтому я приглашаю вас ознакомиться с инвестиционными возможностями Карабаха и Восточного Зангезура", - сказал министр.

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Версия на английском языке Turkic businessmen invited to invest in Azerbaijan’s Karabakh and East Zangazur
Версия на азербайджанском языке Türk iş adamları Qarabağ və Şərqi Zəngəzura investisiya yatırmağa dəvət edilib

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