Нефтчала. 8 июня. REPORT.AZ/ "Правительственные структуры заказали около 40 автомобилей Khazar".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления ОАО "Азермаш" Эмин Ахундов.

Он также упомянул названия этих структур: "Это министерства экономики, энергетики, налогов, Центризбирком".

Представитель компании отметил, что к концу года завод начнет выпускать автомобили с автоматической коробкой передач:

"Производство Peugeot и других моделей автомобилей также начнется до конца года. Автомобили можно будет приобрести в лизинг сроком на 4 года с предоплатой в 20%. Годовая процентная ставка составит около 18%. Желающие купить в кредит должны выплатить 50% стоимости автомобиля в качестве первоначального взноса".

Отметим, что Нефтчалинский автомобильный завод выпускает автомобили Khazar SD и Khazar LD. Модель Khazar SD предлагается за 16 000 манатов, Khazar LD - 18 000 манатов. Годовая производственная мощность завода составляет 10 000 автомобилей.