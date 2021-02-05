PR-директором Coca-Cola по 8 странам назначен азербайджанец

Э.Фарзалиев начал работать в компании Coca-Cola с 2014 года, где занимал ряд руководящих постов в сфере связей с общественностью и коммуникаций

Азербайджанский специалист Эльшад Фарзалиев назначен директором по связям с общественностью и коммуникациям по странам Кавказа и Центральной Азии крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

В новой должности Э.Фарзалиев будет курировать такие вопросы, как сохранение престижа Coca-Cola и ее брендов в 8 странах региона, включая Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, разработка PR-стратегии, связи с государственными структурами и общественностью, развитие программ социальной ответственности.

Э.Фарзалиев начал работать в компании Coca-Cola с 2014 года, где занимал ряд руководящих постов в сфере связей с общественностью и коммуникаций.

Еще до начала сотрудничества с компанией Coca-Cola Э.Фарзалиев успешно работал в сфере PR и коммуникаций во многих отечественных и зарубежных компаниях, международных проектах.

Компания Coca-Cola действует более чем в 200 странах мира.