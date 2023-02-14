Повысится ли спрос на частные дома в Азербайджане после землетрясения в Турции?

События, происходящие в соседних странах, также влияют на различные сектора экономики Азербайджана, в частности, на рынок недвижимости. Обрушение зданий в результате землетрясения в Турции может привести к смене тенденций на рынке недвижимости в Азербайдж

События, происходящие в соседних странах, также влияют на различные сектора экономики Азербайджана, в частности, на рынок недвижимости. Обрушение зданий в результате землетрясения в Турции может привести к смене тенденций на рынке недвижимости в Азербайджане. Предположительно, спрос на квартиры в многоквартирных домах снизится, а спрос и цены на частное жилье возрастут.

Председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж рассказал Report, что события в Турции не вызовут серьезных и долгосрочных изменений на рынке недвижимости Азербайджана:

"После землетрясения в Турции в Азербайджане возник определенный интерес к частным жилым домам. Всплеск интереса наблюдался и во время пандемии, поскольку всем казалось, что проживание в частных домах может предотвратить заражение людей вирусом. Но в целом рост продаж частных жилых домов был незначительным. Сейчас этот процент также будет невысоким, потому что у нас очень большая разница в ценах на частные дома и квартиры".

В.Орудж отметил, что доля частных домов в купле-продаже недвижимости составляет 10-15%, а квартир - около 70-80%: "Люди больше предпочитают комфорт и поэтому чаще покупают квартиры. Помимо этого, частные жилые дома чаще всего расположены в бакинских поселках, на Абшеронском полуострове, что создает трудности для людей, работающих в центре Баку. Из-за психологических факторов в связи с землетрясением в Турции актуальность частных жилых домов возрастает, но мы не увидим серьезного влияния этого процесса на куплю-продажу частных домов".

По словам эксперта, события в Турции также скажутся на деятельности соответствующих государственных структур: "Они будут более серьезно относиться к своей работе. Процесс сдачи зданий в эксплуатацию должен быть усложнен. Мы должны извлечь уроки из опыта Турции. Механизм строгого контроля должен применяться соответствующими государственными органами как в период проектирования и строительства, так и на этапе сдачи объекта. Я даже предлагаю Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с соответствующими исполнительными структурами начать проверку зданий, которые были построены в последние годы, либо строятся сейчас".