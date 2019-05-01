Шахмар Мовсумов: Переговоры по Brexit не оказали существенного влияния на портфель Госнефтефонда Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

Доходность инвестиций Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в недвижимость в Великобритании составляет 4,4%.

Об этом сообщил в эксклюзивном интервью «Report» исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов, комментируя вопрос влияния ситуации с Brexit на доходность по инвестициям Фонда в недвижимость в Лондоне.

«Как известно в 2012 году Нефтяной фонд приобрел офисный комплекс в западной части Лондона по адресу Сент-Джеймс стрит 78, доходность которого составляет 4,4% с момента приобретения недвижимости», - сказал Ш.Мовсумов.

По его словам, инвестиционные приоритеты ГНФАР зависят от трендов мировой экономики, которые исследуются перед утверждением инвестиционной политики.

«Будучи инвестором, в инвестиционном портфеле которого имеются высоко прибыльные инвестиции, Нефтяной фонд постоянно следит за процессами, происходящими на мировых рынках, а также придерживается правила по обеспечению оптимальной диверсификации и снижению риска волатильности инвестиционного портфеля. Тактические изменения, связанные с процессами, происходящими в мире, всегда стоят на повестке дня SOFAZ. Как известно переговоры по Brexit ведутся примерно с середины 2016 года, и на фоне волатильности рынка после объявления неожиданных результатов голосования, нынешние колебания довольно малы и не производят существенного влияния на портфель Фонда», - сказал глава Госнефтефонда.

Наряду с этим, по словам Ш.Мовсумова, согласно инвестиционной политике ГНФАР, инвестиции, выраженные в фунтах стерлингов, не превышают 5% от общего инвестпортфеля.

Напомним, что Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллионов долларов. По данным на 31 марта, активы ГНФАР достигли 40 273,3 млн. долларов, что на 4,56% больше показателя на начало 2019 года (38 515,2 млн. долларов).

Согласно положению о ГНФАР, средства Фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов Фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

Илаха Мамедли