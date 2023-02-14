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Повлияет ли землетрясение в Турции на строительный рынок Азербайджана?

Повлияет ли землетрясение в Турции на строительный рынок Азербайджана? "Последствия землетрясения в Турции могут через 2-3 месяца отразиться на строительном рынке Азербайджана".
Бизнес
14 февраля 2023 г. 15:00
Повлияет ли землетрясение в Турции на строительный рынок Азербайджана?

"Последствия землетрясения в Турции могут через 2-3 месяца отразиться на строительном рынке Азербайджана".

Об этом сообщил Report эксперт по недвижимости Рамиль Гасымзаде.

По его словам, влияние последствий землетрясения на местный рынок пока не ощущается: "Цены на сантехнику, электрические товары, особенно импортируемые из Турции, пока не изменились.

Но через некоторое время последствия все-таки дадут о себе знать. По прогнозам, в Турции необходимо заново построить 24 тысячи зданий. Будет расти спрос на местные строительные материалы. Может быть, в этот период наш импорт из Турции сократится. Турция сама может начать импортировать некоторые строительные материалы из зарубежных стран, в том числе и у нас”.

Эксперт отметил, что в настоящее время экспорт строительных материалов, определенных продуктов из региона, где произошло землетрясение, в нашу страну приостановлен, но экспорт из других регионов Турции продолжается как обычно:

"На рынке достаточно строительных материалов, что создает условия для стабильности цен. То есть дефицита на рынке не ожидается. После марта спрос на строительном рынке традиционно будет расти, что возможно вызовет и рост цен.

Однако следует отметить, что наш основной рынок импорта строительных материалов - Россия (цемент, лесоматериалы, цветные обои, песок, пиломатериалы, фанера). Из Турции в основном ввозятся лаки и краски, известь. Гипс поставляется из Грузии.

Наряду с этим Азербайджан тоже производит строительные материалы и экспортирует цемент, пиломатериалы, лаки, краски, известь и др.. Основным экспортным рынком пиломатериалов является Турция, большая часть других строительных материалов поставляется в Грузию. Можно предположить, что на турецком рынке также может возрасти спрос на поставки из Азербайджана.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Толчки также ощущались в Ливане, Кипре, Ираке, Израиле, Иордании, Иране и Египте.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

В результате землетрясения в Турции погибли свыше 30 тыс. человека, более 80 тыс. получили ранения.

Это событие вошло в историю как самое сильное землетрясение, зарегистрированное в Турции с 1939 года.

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