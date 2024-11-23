Потребительский рынок в Азербайджане за 10 месяцев вырос почти на 5%

11:35

В Азербайджане в январе-октябре текущего года стоимость реализованных товаров и оказанных услуг для удовлетворения спроса потребителей составила 60,4 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоимость проданных товаров и оказанных услуг хозяйствующими субъектами негосударственного сектора выросла на 4,5% по сравнению с январем-октябрем 2023 года - до 58 млрд манатов, 45,9% из которых пришлось на долю частных предпринимателей.

За отчетный период один потребитель тратил в среднем 592,3 маната в месяц, что в номинальном выражении на 31,6 маната больше, чем годом ранее.