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Потребительский рынок в Азербайджане за 10 месяцев вырос почти на 5%

Потребительский рынок в Азербайджане за 10 месяцев вырос почти на 5% 11:35
Бизнес
23 ноября 2024 г. 11:55
Потребительский рынок в Азербайджане за 10 месяцев вырос почти на 5%

В Азербайджане в январе-октябре текущего года стоимость реализованных товаров и оказанных услуг для удовлетворения спроса потребителей составила 60,4 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоимость проданных товаров и оказанных услуг хозяйствующими субъектами негосударственного сектора выросла на 4,5% по сравнению с январем-октябрем 2023 года - до 58 млрд манатов, 45,9% из которых пришлось на долю частных предпринимателей.

За отчетный период один потребитель тратил в среднем 592,3 маната в месяц, что в номинальном выражении на 31,6 маната больше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Consumer market in Azerbaijan grows by nearly 5%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda istehlak bazarı 5 %-ə yaxın böyüyüb

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