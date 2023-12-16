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Потребительский рынок в Азербайджане вырос почти на 6%

Потребительский рынок в Азербайджане вырос почти на 6% В январе-ноябре 2023 года стоимость реализованных товаров и оказанных услуг для удовлетворения потребностей потребителей в Азербайджане составила 63,2 млрд манатов, увеличившись на 5,6% по сравнению с январем-ноябрем 2022 года.
Бизнес
16 декабря 2023 г. 10:18
Потребительский рынок в Азербайджане вырос почти на 6%

В январе-ноябре 2023 года стоимость реализованных товаров и оказанных услуг для удовлетворения потребностей потребителей в Азербайджане составила 63,2 млрд манатов, увеличившись на 5,6% по сравнению с январем-ноябрем 2022 года.

Об этом сообщили Report в Госкомстате.

Стоимость товаров и услуг, реализованных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, по сравнению с январем-ноябрем 2022 года увеличилась на 5,4% и составила 60,8 млрд манатов, из которых 47,9% сформировались благодаря деятельности индивидуальных предпринимателей.

За отчетный период один потребитель тратил в среднем на 566,1 маната в месяц, или на 74,1 маната больше в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda istehlak bazarı təxminən 6 % böyüyüb

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