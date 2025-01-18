Потребительский рынок в Азербайджане вырос почти на 5%

В 2024 году стоимость реализованной потребителям продукции и оказанных услуг составила 77,5 млрд манатов.

В 2024 году стоимость реализованной потребителям продукции и оказанных услуг составила 77,5 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год стоимость товаров и услуг, оказанных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, выросла на 4,8% и составила 74,4 млрд манатов, из них 48,6% сформировались за счет деятельности индивидуальных предпринимателей.

За отчетный период потребитель в среднем потратил на рынке за месяц 632,7 маната, что на 38,1 маната больше показателя предыдущего периода.