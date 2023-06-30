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Потребительский рынок в Азербайджане вырос на 5%

Потребительский рынок в Азербайджане вырос на 5% В январе-мае 2023 года стоимость проданных потребителям товаров и услуг в Азербайджане составила 25,9 млрд манатов.
Бизнес
30 июня 2023 г. 14:11
Потребительский рынок в Азербайджане вырос на 5%

В январе-мае 2023 года стоимость проданных потребителям товаров и услуг в Азербайджане составила 25,9 млрд манатов.

Об этом сообщили Report в Госкомстате.

Согласно данным, это на 5,2% больше в сопоставимых ценах, чем в 2022 году.

В годовом исчислении стоимость товаров и услуг, реализуемых хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, увеличилась на 4,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 24,9 млрд манатов, 45,2% которых сформировались благодаря деятельности индивидуальных предпринимателей.

В отчетном году один потребитель тратил в среднем 511,6 маната в месяц или на 80,2 маната больше в номинальном выражении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda istehlak bazarı 5 %-dən çox böyüyüb

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