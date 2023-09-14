Потребительский рынок в Азербайджане вырос на 5%

В январе-августе 2023 года стоимость проданных потребителям товаров и услуг в Азербайджане составила 44,2 млрд манатов

В январе-августе 2023 года стоимость проданных потребителям товаров и услуг в Азербайджане составила 44,2 млрд манатов.

Об этом сообщили Report в Госкомстате.

Согласно данным, это на 5,4% больше, чем за тот же период в 2022 году.

В годовом исчислении стоимость товаров и услуг, реализуемых хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, увеличилась на 5,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 42,5 млрд манатов, 46,3% которых сформировались благодаря деятельности индивидуальных предпринимателей.