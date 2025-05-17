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Потребительский рынок в Азербайджане вырос более чем на 5%

Потребительский рынок в Азербайджане вырос более чем на 5% В январе-апреле этого года стоимость проданных товаров и оказанных потребителям услуг в Азербайджане составила 23,7 млрд манатов, что на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Бизнес
17 мая 2025 г. 12:33
Потребительский рынок в Азербайджане вырос более чем на 5%

В январе-апреле этого года стоимость проданных товаров и оказанных потребителям услуг в Азербайджане составила 23,7 млрд манатов, что на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

В 12-месячном обороте 77,8% пришлось на долю розничной торговли, 19% - на стоимость платных услуг населению, 3,2% - на оборот общественного питания.

Стоимость товаров, проданных и услуг, оказанных хозяйствующими субъектами, действующими в негосударственном секторе, увеличилась на 5% и составила 22,6 млрд манатов, из которых 42,9% сформировались за счет деятельности индивидуальных предпринимателей.

В отчетном периоде один потребитель в среднем тратил 578,5 маната в месяц, что в номинальном выражении на 53,4 маната больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda istehlak bazarı 5 %-dən çox böyüyüb

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