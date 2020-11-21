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Потребительский рынок в Азербайджане сократился на 8%

Потребительский рынок в Азербайджане сократился на 8% В январе-октябре этого года объем проданных товаров и оказанных услуг на потребительском рынке Азербайджана составил 37,8 млрд манатов, что на 7,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Бизнес
21 ноября 2020 г. 11:07
Потребительский рынок в Азербайджане сократился на 8%

В январе-октябре этого года объем проданных товаров и оказанных услуг на потребительском рынке Азербайджана составил 37,8 млрд манатов, что на 7,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственной комитет статистики.

Отмечается, что объем продукции и услуг, реализованных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, по сравнению с первым кварталом 2019 года снизился на 7,3% и составил 36,5 млрд манатов, из которых 50,5% сформировались благодаря деятельности индивидуальных предпринимателей.

За отчетный период один потребитель потратил в среднем на рынке 379,3 маната в месяц или на 23 маната в номинальном выражении меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda istehlak bazarı 8 % kiçilib

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