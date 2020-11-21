Потребительский рынок в Азербайджане сократился на 8%

В январе-октябре этого года объем проданных товаров и оказанных услуг на потребительском рынке Азербайджана составил 37,8 млрд манатов, что на 7,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В январе-октябре этого года объем проданных товаров и оказанных услуг на потребительском рынке Азербайджана составил 37,8 млрд манатов, что на 7,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственной комитет статистики.

Отмечается, что объем продукции и услуг, реализованных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, по сравнению с первым кварталом 2019 года снизился на 7,3% и составил 36,5 млрд манатов, из которых 50,5% сформировались благодаря деятельности индивидуальных предпринимателей.

За отчетный период один потребитель потратил в среднем на рынке 379,3 маната в месяц или на 23 маната в номинальном выражении меньше показателя аналогичного периода 2019 года.