Потребительский рынок Германии переживает самый тяжелый период за последние 30 лет

В ноябре этого года индекс потребительских цен в Германии составил 105,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 101% по сравнению с октябрем.

В ноябре этого года индекс потребительских цен в Германии составил 105,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 101% по сравнению с октябрем.

Об этом сообщили в Федеральном статистическом управлении Германии в ответ на запрос Европейского бюро Report.

"За год цены в Германии выросли в 6 раз, а в прошлом месяце годовая динамика была на самом высоком уровне. В последний раз годовая инфляция достигала 5,8% почти 30 лет назад - в июне 1992 года”, - сказал глава ведомства Георг Тиль.

Большинство продуктов питания в Германии значительно подорожали за последние 3 месяца. Только на овощи цены выросли в среднем на 9,2%. Другие продукты, такие как масло, молоко, яйца, хлеб и безалкогольные напитки, также дорожают каждую неделю. По мнению экспертов, к причинам неминуемого роста цен можно отнести сокращение импорта из-за рубежа. Так, карантинные меры, связанные с коронавирусом (COVID-19), привели к снижению производства во многих странах. В результате торговые связи между европейскими странами ослабли. Кроме того, немецким фермерам не удалось привлечь в страну достаточно сезонных работников по сравнению с допандемийным периодом. Условия их работы, а также бюрократические препоны привели к тому, что сезонные работники покинули страну. Производительность предприятий, лишившихся рабочей силы, значительно снизилась. В частности, почти 40% фруктов и овощей, выращиваемых в Германии и известных на рынках как “региональный продукт”, стали поставляться из-за рубежа.

Газета Tagesspiegel в статье под названием "Фрукты и овощи становятся роскошью“ обращает внимание на рост цен в стране в последние месяцы. Газета пишет, что в городских центрах организации Tafel, которая раздает продукты питания людям с низкими доходами и безработным, образовались длинные очереди. “Если раньше сюда приезжали пожилые, больные и неработающие люди, то сейчас ситуация полностью изменилась. Здесь можно увидеть людей со средним уровнем дохода. Им предоставляются продукты питания по символической цене”, - подчеркивается в статье.

Ежедневная газета Saarbrücker в Германии пишет, что заявление нового коалиционного правительства страны о повышении минимальной заработной платы до 12 евро в час вызвало рост цен во многих областях. "С 1 января данный показатель будет увеличен с 9,6 евро до 9,82 евро, а с 1 июля - еще на 0,63 евро - до 10,45 евро в час”,- говорится в статье.

Между тем, по данным Консультационного потребительского центра Германии, литр бензина в стране подорожает на 1,5 цента, дизельного топлива - на 1,6 цента, а природного газа и электроэнергии - на 0,1 цента.

По мнению экспертов, Германию, ведущую страну Европы, в 2022 году ждут тяжелые времена. Они прогнозируют, что годовая инфляция превысит 6%.