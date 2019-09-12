Министр: Для развития торговых связей между Свердловской областью и Азербайджаном имеется потенциал

Сегодня в Баку проходит азербайджано-российский бизнес-форум в рамках официального визита в Азербайджан губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Как сообщает Report, замминистра экономики Руфат Мамедов заявил на открытии мероприятия, что подобные бизнес-форумы служат развитию торговых отношений между двумя странами.

"Свердловская область также играет важную роль в развитии этих отношений. Вчера был подписан ряд документов, в том числе, в области образования. Это говорит о многосторонних связях между странами", - подчеркнул он.

По его словам, Россия является важным торговым партнером Азербайджана: "Половина товарооборота России с Южным Кавказом приходится на Азербайджан. За первые семь месяцев этого года товарооборот между двумя странами увеличился на 23%. Россия инвестировала 4,7 млрд долларов в экономику Азербайджана. Азербайджан вложил 1,2 млрд долларов в Россию".

Мамедов отметил, что в прошлом году товарооборот со Свердловской областью составил 95 млн долларов, в этом году он предположительно превысит 100 млн долларов.

Министр международных отношений и внешней экономики Свердловской области Василия Козлова указала на большой потенциал для дальнейшего расширения торговых отношений: "Мы готовы работать с каждым азербайджанским бизнесменом".

В рамках бизнес-форума ожидается подписание меморандума о взаимопонимании по созданию логистического центра в Екатеринбурге.