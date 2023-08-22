Поступления в бюджет от приватизации госимущества в Азербайджане выросли вдвое

В январе-июле текущего года в Азербайджане в государственный бюджет от приватизации государственного имущества поступило 69 млн манатов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества при Министерстве экономики.
Согласно данным, за отчетный период был проведен 31 приватизационный аукцион, что на 22,5% меньше, чем год назад. На аукционах были приватизированы пакеты акций 8 акционерных обществ (на 38,5% меньше), 11 малых государственных предприятий (на 10% больше), 2 объекта незавершенного строительства (столько же) и 303 транспортных средства (на 8,3% меньше).
Поступления в бюджет от приватизации госимущества в Азербайджане выросли вдвоеПоступления в бюджет от приватизации госимущества в Азербайджане выросли вдвое В январе-июле текущего года в Азербайджане в государственный бюджет от приватизации государственного имущества поступило 69 млн манатов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Report со ссылкой на Государс
Бизнес
22 августа 2023 г. 17:28
https://static.report.az/photo/dc165c73-25a4-343c-9a95-18b503f37d8a.jpeg
В январе-июле текущего года в Азербайджане в государственный бюджет от приватизации государственного имущества поступило 69 млн манатов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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