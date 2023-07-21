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Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза

Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза 12:36 В первом полугодии текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 60,5 млн манатов за счет приватизации.
Бизнес
21 июля 2023 г. 12:50
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза

В первом полугодии текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 60,5 млн манатов за счет приватизации.

Как сообщает Report со ссылкой на учреждение, это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом бюджетный прогноз на полугодие выполнен на 122,5%.

За отчетный период Госслужба провела 28 аукционов, на которых были приватизированы пакеты акций 7 акционерных обществ, 11 малых государственных предприятий, 2 объекта незавершенного строительства, 259 транспортных средств. В первом полугодии на аукционах предпринимателям было предоставлено право пользования 18 месторождениями полезных ископаемых.

За 6 месяцев в приватизированные предприятия через инвестиционные конкурсы было вложено около 10,4 млн манатов, на предприятиях создано более 50 новых рабочих мест.

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Версия на английском языке Azerbaijan more than doubles budget transfers from privatization 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda özəlləşdirmədən büdcəyə daxilolmalar 2 dəfədən çox artıb

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