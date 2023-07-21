Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза

В первом полугодии текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 60,5 млн манатов за счет приватизации.
Как сообщает Report со ссылкой на учреждение, это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом бюджетный прогноз на полугодие выполнен на 122,5%.
За отчетный период Госслужба провела 28 аукционов, на которых были приватизированы пакеты акций 7 акционерных обществ, 11 малых государственных предприятий, 2 объекта незавершенного строительства, 259 транспортных средств. В первом полугодии на аукционах предпринимателям было предоставлено право пользования 18 месторождениями полезных ископаемых.
За 6 месяцев в приватизированные предприятия через инвестиционные конкурсы было вложено около 10,4 млн манатов, на предприятиях создано более 50 новых рабочих мест.