Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза

Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза

12:36 В первом полугодии текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 60,5 млн манатов за счет приватизации.

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В первом полугодии текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 60,5 млн манатов за счет приватизации. Как сообщает Report со ссылкой на учреждение, это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом бюджетный прогноз на полугодие выполнен на 122,5%. За отчетный период Госслужба провела 28 аукционов, на которых были приватизированы пакеты акций 7 акционерных обществ, 11 малых государственных предприятий, 2 объекта незавершенного строительства, 259 транспортных средств. В первом полугодии на аукционах предпринимателям было предоставлено право пользования 18 месторождениями полезных ископаемых. За 6 месяцев в приватизированные предприятия через инвестиционные конкурсы было вложено около 10,4 млн манатов, на предприятиях создано более 50 новых рабочих мест. Подпишитесь на наш Telegram канал

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